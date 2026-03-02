◇プロ野球・巨人春季キャンプ最終日（3月1日、沖縄・那覇）

2月1日から始まった巨人の春季キャンプが最終日を迎えました。1軍キャンプのメンバー42人はケガなく日程を終えました。

阿部慎之助監督は「大きなケガ人もなく、素晴らしい天候とたくさんのファンに見届けられて、素晴らしい土台作りがチームとしてできたキャンプだったと思います」と振り返ると、「東京ドームに戻るころには開幕を見据えてやりたいと思っています。少ない試合数ではありますが、そこでなんとかアピールしてやってほしいなと思います」と残り少ないチャンスを生かしてほしいと選手にハッパをかけました。

「帰ってからはシーズン仕様でやりたいっていうのもあるんで。そこでチャンスが少なくなる選手もいるかもしんないですけど、いいものを見せてほしいなと思います。とにかく今もいろんな悩みが多いんだけど、もっと悩ませてほしいなっていうのは思います」

東京ドームに戻るまでに3月6日、7日のオリックス戦、8日の阪神戦、10日〜12日のソフトバンク戦の6試合が予定されています。