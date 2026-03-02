プロ野球・中日ドラゴンズは2月28日までに球団公式YouTubeを更新。侍ジャパンの一員としてWBCに挑む郄橋宏斗投手と金丸夢斗投手がファンへ意気込みのメッセージを送りました。

27日、28日と日本代表「侍ジャパン」が中日ドラゴンズと壮行試合を開催。郄橋投手は27日の試合で2点リードの9回に急きょ降板となった大勢投手に代わりマウンドに上がって試合を締めました。

投稿された動画では、郄橋投手がオフに新設された本拠地のホームランウイングと初対面だったようで、「そこの席で見てみたい」と興味津々。「けっこう前来ている。うちの細川成也さんがどれだけ打つかですね」と期待を込めます。また、追加招集となった金丸投手も新設されたフェンスを触り、感触を確かめる様子がありました。

その後、2人はインタビューでメッセージ。2大会連続のWBC選出の郄橋投手は、追加選出の金丸投手について、「連絡もらったときは心強い仲間が増えるな」とドラゴンズ勢が2人になり本音を口にし、金丸投手は「緊張感があって、同級生の“郄橋宏斗”という頼れる人がいるので、しっかり着いていって世界一をとりたいと思います」と意気込みました。

一方、なぜか2人のインタビューの真ん中にいるドラフト2位ルーキーの櫻井頼之介投手は、「チームの歯車になって世界一になって帰ってきて欲しい。行ってらっしゃい！」とエール。侍の2人は笑みがこぼれました。