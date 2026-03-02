ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルを獲得した三浦璃来選手、木原龍一選手の“りくりゅう”ペア。

ショートプログラムでリフトが失敗。5位となると木原選手はずっと涙を止められなかったと言います。「悔しさが最初だったんですけど途中から自分が何で泣いているのかわからなくなった、不安から来ているのか、メダルがなくなってしまったっていう絶望感。まだ試合は終わってないんですけど、自分の中でいままでそんな状況に陥ったことがなくて、どうしていいかわからなくなった」と本音を語ります。

木原選手33歳、三浦選手24歳と9歳差のりくりゅうペア。年齢の通り普段は木原選手が引っ張っていっていますが、今回に関しては三浦選手が涙する木原選手をなだめる姿が目立ちました。

「普段の試合では龍一くんがずっと声をかけてくれる状態で、こういったことは初めてだった、いままでの恩返し。今までがあったから今回のように強くなれたのかな」と2人の関係性の成長を語る三浦選手。

木原選手も「7年前ではこのような璃来ちゃんの強さはなかったと思うが、2人でいろいろ乗り越えてきたことが全てここにつながった。僕がダメなときに支えてくれる存在になってくれたんだなって心から感謝しています」と話しました。

(3月2日放送 日本テレビ『Going! Sports&News』を再構成)