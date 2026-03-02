「チューリップ賞・Ｇ２」（１日、阪神）

“４度目の正直”だ。２番人気のタイセイボーグが鮮やかに差し切って重賞初制覇。これまで重賞では２着１回、３着２回とあと一歩だったが、ついに待望のタイトルをゲットした。２着には８番人気のナムラコスモス、３着には１番人気のアランカールが入った。上位３頭は桜花賞（４月１２日・阪神）への優先出走権を獲得した。

“善戦ガール”を卒業だ。強い覚悟を胸に臨んだチューリップ賞。２番人気のタイセイボーグが４度目の重賞挑戦を実らせ、待望の初タイトルを手にした。

ゆったりした流れのなか、道中は中団でじっくり構えた。先行有利の流れだったが、それでもギリギリまで引きつけ、直線で切れ味をさく裂させた。はじき出した上がりはメンバー２位の３Ｆ３３秒１。勝ち切れなかった馬が、これまでの鬱憤（うっぷん）を振り払うように、外から鋭く伸びて接戦をものにした。

今年初めて重賞を勝った西村淳にとっても喜びはひとしおだ。「この子の切れ味を信じて直線まで待っていました。気持ち良かったです。阪神ＪＦ（３着）では悔しい思いをしましたが、こうして依頼を頂くことができ、結果を残すことができて本当にうれしかった」。

デビュー時の４６６キロだった馬体重は、この日４９６キロ。新馬Ｖから勝てなかった日々が続くなかでも着実に成長し、松下師は「背が高くて、ひょろっとしていた馬が、ここにきて食べたものが実になってボリュームが出てきましたからね。どんどん成長してくれています」と目を細めた。

これで牝馬クラシックの主役候補に出たのは間違いない。桜花賞への優先出走権も獲得し、主戦が「期待に応えたい」と言えば、指揮官も「相手も成長しているでしょうが、今の状態でどこまで戦えるか楽しみ」と力を込めた。確かな結果を手にして視線は大一番へ−。次は桜が舞う仁川で、豪脚を披露する。