小さくて、軽くて、どこへでも。光る空気清浄機で空間を整える【アイリスオーヤマ】の空気清浄機がAmazonに登場中‼
前後から吸って、下からふわりと光る。暮らしに寄り添うコンパクトモデル【アイリスオーヤマ】の空気清浄機がAmazonに登場!
アイリスオーヤマの空気清浄機は、小型サイズで、部屋間の持ち運びがしやすい空気清浄機だ。吸気口は前面と背面の両方に設けられ、限られたスペースでも効率よく空気を取り込める。底面が柔らかく光る仕様になっており、空気清浄機としてだけでなくインテリアライトとしても空間に馴染む。
おやすみモードでは風量が最小になり、インテリアライトも自動で消灯するため、就寝時の邪魔にならない。操作はシンプルで、本体天面のボタンで直感的に扱える。加湿機能は搭載していないが、そのぶん構造がシンプルで扱いやすい。
フィルターは対応型番が決まっており、交換時には適合するものを使用する必要がある。日常の手入れも簡単で、吸気口やプレフィルターについたホコリを掃除機で吸い取るだけで清潔に保てる。
小空間でも置きやすく、光の演出も楽しめる。暮らしの中でそっと空気を整えてくれるコンパクトモデルだ。
