フィギュアスケート男子で14年ソチ、18年平昌五輪を連覇し、プロとして活動する羽生結弦さん（31）が、東日本大震災から15年を迎える11日に日本テレビ系「news every.」に生出演する。

番組では、スケートリンクから「鎮魂の舞」を生披露する。2023年から同番組の「スペシャルメッセンジャー」を務めてきた羽生さんが、節目となる「3.11」に氷上から祈りをささげる。

宮城県仙台市出身の羽生さんは、高校1年生だった16歳の時に被災した。自宅は全壊し、家族4人で2つのおにぎりを分け合う過酷な避難所生活も経験。被災地への強い思いは、その後の五輪2連覇の大きな原動力となった。

羽生さんは幾度となく被災地を訪問。メッセンジャー就任後も、番組を通じて、困難の中で前を向く人々の声を届けてきた。当時16歳だった少年はどう震災と向き合い、今年の「3.11」を迎えるのか。15年の思いを氷上に刻む姿に大きな注目が集まりそうだ。

羽生さんが出演する「news every.」は11日午後3時50分から午後7時まで放送（一部地域を除く）。羽生さんの生出演は午後4時台を予定している。