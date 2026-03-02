「中山記念・Ｇ２」（１日、中山）

“Ｇ２の鬼”が強さをまざまざと見せつけた。３番人気レーベンスティールがインから鋭く抜け出し、重賞５勝目をマーク。ゴールドシップ以来、史上２頭目の４年連続Ｇ２勝利を決めた。

道中は好位のインを確保し、折り合いも万全。２３年ラジオＮＩＫＫＥＩ杯以来のコンビとなった戸崎圭は「前めの２列目でレースできれば一番いいと思っていました。昔より乗りやすくなっていましたね。道があいてから速い脚で抜け出してくれた」と、相棒の成長と切れ味をたたえた。

田中博師も「ジョッキーが完璧に乗ってくれました」と笑顔。前走のマイルＣＳ（１２着）はレース前にイレ込んで消耗したが、今回は立て直しが実り「イレ込みは年齢を重ねても変わるものではないが、競馬の走りだけでも落ち着いてくれれば。きょうはその部分で少し向上が見られた。これなら距離も持つと思います」と手応えを示した。

次走については明言を避けたが、視線はおのずと上のステージへ向く。鞍上は「あとはＧ１というところまで来たので、そこでもいい走りを見せてくれれば」と期待を寄せる。指揮官も「間違いなくもう一個上の舞台、Ｇ１に行かないといけない馬。そこで好勝負できる素質の高い子です。今年６歳になりましたが、まだまだ衰えはありませんし、Ｇ１の舞台で勝てる馬にしなければ」と断言した。“鬼”の次なる獲物は、最高峰のタイトルしかない。