３日で定年引退する東西７人の調教師が、ＪＲＡ最後のレースを終えた。国枝栄調教師（７０）＝美浦＝は中山４ＲをＶ。勝ち鞍をＪＲＡ通算１１２３勝まで伸ばした。根本康広調教師（７０）＝美浦＝も、中山５Ｒを厩舎所属の長浜とのコンビで勝利。元騎手の藤田菜七子さんら弟子たちに囲まれ、穏やかな表情で競馬場を後にした。

最高のラストデーとなった。中山５Ｒを１番人気サザンテイオーで制した根本師。“末っ子”の愛弟子・長浜が思い出の勝負服で、引退に華を添えてくれた。好発を決めて内をロスなく運び、ゴール前の接戦を頭差Ｖ。鞍上は豪快なガッツポーズ。号泣しながら引き揚げ、師匠と抱き合った。

根本師は「最後に勝ってくれてうれしいです。本当にうまく乗ってくれました。最高です！」と笑った。長浜が着用した桃に黒鋸歯形の勝負服は、８７年に師が騎手としてダービーを制したメリーナイスと同じもの。実はサザンテイオーを所有する（株）サザンホールディングは根本師の実姉の夫が経営する会社で、メリーナイスサイドへ許可を得て同じ勝負服をわざわざ登録したという。根本師は勝利後、この勝負服を着て、馬上で口取りに参加した。

さらに長浜が着用した革のブーツは、師匠がダービーＶ時に履いていたもの。弟子の中で唯一サイズが合ったといい、指揮官は「ダービーの時の靴を履いて勝ってくれたのがうれしい」と白い歯を見せた。

引退セレモニーには一昨年の１０月に騎手を引退した藤田菜七子さんの姿も。花束を受け取り、一緒に写真に納まった。師は「感慨深い。調教師を辞めても弟子が走るのを見ていられるし、またトレセンや競馬場に来るので（これからも）楽しんでいけそうかな」と笑顔を見せ、ターフを去った。