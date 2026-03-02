◇オープン戦 ソフトバンク6―10西武（2026年3月1日 アイビー）

堂々のマウンドさばきだった。ソフトバンクのドラフト2位ルーキー・稲川（九州共立大）が西武とのオープン戦で快投デビューを飾った。

「凄く楽しんで投げられました。自信のあるストレートがどれだけ通用するのかと思ってマウンドに上がりました。自信になりました」

9回に登板し、自慢の直球で押した。先頭の茶野を三邪飛に打ち取ると、続く金子は球場表示で自己最速を2キロ更新する154キロで空振り三振に斬った。「しっかりやってきた。疲労も抜けてきたので更新できるだろうなとは思っていました」。最後の打者・村田はこの日唯一の変化球だったカーブで空を切らせた。

1イニングを無安打無失点2奪三振、9球で3者凡退に仕留めた。倉野投手コーチは「自主トレ、キャンプを見て真っすぐの質がいい投手と思っていました。また壁に当たる時もあるでしょうが、魅力を感じた今日の投球でした」と評価した。

キャンプはB組スタートも2月3日の初ブルペンから最速150キロをマーク。前日28日にA組に合流し、いきなり高い潜在能力を発揮した。開幕1軍入りへ「しっかり強みを生かして一戦一戦、投げていきたいです」と意気込みを口にした。