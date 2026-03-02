３日で定年引退する東西７人の調教師が、ＪＲＡ最後のレースを終えた。国枝栄調教師（７０）＝美浦＝は中山４ＲをＶ。勝ち鞍をＪＲＡ通算１１２３勝まで伸ばした。根本康広調教師（７０）＝美浦＝も、中山５Ｒを厩舎所属の長浜とのコンビで勝利。元騎手の藤田菜七子さんら弟子たちに囲まれ、穏やかな表情で競馬場を後にした。

最終日に７頭を送り出した国枝師。最後の中山９Ｒ・バードウォッチャーのレース映像を入念に見返した後、穏やかな表情で「無事に終わって良かった。故障馬の後ろにいて危なかったからね。スッキリだよ」と振り返った。

９０年の開業以来、現役調教師では最多となるＪＲＡ通算１１２３勝。アパパネ、アーモンドアイといった３冠牝馬を筆頭に、多くの名馬を育て上げた。「長かったようで短かった。みんなは『お疲れさま』っていうけど、あまり疲れていないから」と、最後までひょうひょうとした“国枝節”を貫いた。

この日は中山４Ｒをチャーリーで制した。「良かったよ。あんな鮮やかに勝つとはね。さすがルメさん」と笑みを浮かべる。今後の競馬界に向けてメッセージも送った。「馬券の売り上げは世界一。馬のレベルも一流になったけど、（今の競馬は）少し余裕がない。もっとスマートとか、かっこいいとか言われるようになってほしい」。その上で自らも生涯現役の姿勢は貫くそうで「今朝も朝３時過ぎに起きて、１頭乗ったよ。準備運動だけ。馬の上はやっぱりいいですね」とほほ笑む。

「もう少しやれば、もう少し勝てたと思うんだけどね」と名残惜しさもにじませつつ、「今後は健康なので、そのへんをフラフラしています。迷惑をかけないように頑張ります」と締めくくった。多くの人と馬を育て上げた名伯楽は晴れやかな表情でターフを後にした。