¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿àÍ¸¶Î®½Ðá¤È£×£Â£Ã¤Î±Æ¶Á¡¡¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤Ï¡Ö£´·î¤ÏÌµÍý¡×
¡¡¥¨¡¼¥¹Î®½Ð¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¤¤«¤Ë¡½¡½¡£ºòµ¨¡¢¥Ñ£²Ï¢ÇÆ¤ÈÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤¬³«Ëë¤Ë¸þ¤±ÂæÏÑ±óÀ¬¤Ê¤ÉÃå¼Â¤Ë¼ÂÀï¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»Ø´ø´±¤òËÜ»æÀìÂ°É¾ÏÀ²È¤Î°Ë¸¶½Õ¼ù»á¤¬Ä¾·â¡£¥ê¡¼¥°£Ö£³¡¢£²Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ°ì¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤È¡¢¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¡¦Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÎ®½Ð¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¿·µ´¤Î¼êÄ¢¡¦°Ë¸¶½Õ¼ù¡Ûºòµ¨¡¢ÆüËÜµå³¦¤Ç¤¿¤À£±¿Í¡¢¾Ð´é¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿»Ø´ø´±¤ò³«¸ý°ìÈÖ¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤¹¤ë¤È¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£
¡¡µåÃÄ½é¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê£²£°£²£±¡Á£²£³Ç¯¤Ë¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¥¢¥Ã¥µ¥ê¡£ÅþÃ£¤¹¤Ù¤¥Î¥ë¥Þ¤È´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°Î¶È¤ËÎ©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¿·¾±ÆüËÜ¥Ï¥à¤À¤í¤¦¡£ºòÇ¯£±£²·î£²£¸Æü¤Ë£²Ç¯Ï¢Â³¥ÑºÇÂ¿¾¡¤ÎÍ¸¶¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡££Í£Ö£Ðº¸ÏÓ¥â¥¤¥Í¥í¤ÈÊÂ¤Ö¥¨¡¼¥¹¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Ø¤ÎÎ®½Ð¤Ç¡¢¥×¥é¥ó¤Ïµ°Æ»½¤Àµ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯»Ø´ø´±¤ËÍ¸¶¤Î¤³¤È¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¡ÊÍ¸¶¤Ï¡Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¡Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ê¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥Á¡¼¥à¤ÏÍ¸¶Î®½Ð¤ËÈ÷¤¨¼ê¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£àÂæÏÑ¤Î»êÊõá½ù¼ãô¦Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤ò£³Ç¯¿äÄê£±£µ²¯±ß¤Ç³ÍÆÀ¡£¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤ÇÂ¨ÀïÎÏ±¦ÏÓ¡¦°ðÀîÎµÂÁÅê¼ê¡Ê£²£²¡á¶å½£¶¦Î©Âç¡Ë¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤È¡¢¹ñÆâ£Æ£Á¤òÀë¸À¤·¤¿ÅìÉÍµðÅê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤â»ÄÎ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ò¤µ¤é¤ËÇº¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë£×£Â£Ã¡£ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤êÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤éÆüËÜ¿ÍÏÈ¤È¤Ê¤ë¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤Ï¡Ö£´·î¤Ï¡ÊÅÐÈÄ¤Ï¡ËÌµÍý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç²ñ¸å¡¢£²½µ´Ö¤°¤é¤¤¡ÊÄ´À°¤¬¡ËÉ¬Í×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È³«Ëë¸å¤â¤·¤Ð¤é¤¯ÉÔºß¤¬Â³¤¯¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥í¡¼¥Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ø´ø´±¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡ÖÍ¸¶¤ÏËèÇ¯¡¢£±£¸£°¥¤¥Ë¥ó¥°¡Êºòµ¨¤Ï£±£·£µ¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¤°¤é¤¤Åê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¥«¡¼¥¿¡¼¡Ê¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡á£²£¶¡Ë¤¬£±£²£°¥¤¥Ë¥ó¥°¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¸À¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÎÏ¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤¬£¸Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë±¦ÏÓ¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤Ï£²£´Ç¯¤Ë£²£°»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¹£µ¡¢£¹¾¡¡Ê£´ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤À¤¬ºòµ¨¤Ïº¸ÏÆÊ¢¤òÄË¤áÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç´Ø¡Ê£±£³¾¡¡Ë¡¢¾åÂô¡Ê¾¡¡Ë¤é¤¬Ä´»Ò¤ò°Ý»ý¤·¡¢àÌ¤´°¤ÎÂç´ïá¤¬¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬¤ËËä¤á¤é¤ì¤ë¤È·×»»¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºòµ¨¡¢¼çÎÏ¤Î¸Î¾ã¤äÉÔ¿¶¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀÂëÂÇÀþ¤ÏÌøÄ®¡¢ËÒ¸¶Âç¡¢ÌîÂ¼¤é¤¬µÞÀ®Ä¹¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Öº£¤Î¤È¤³¤íÎ®Æ°Åª¤Ê¤Î¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¡£ÌîÂ¼¡¢º£µÜ¤é¤Ç¶¥Áè¤Ç¤¹¤Í¡£³°Ìî¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¼þÅì¡ËÍ¤µþ¡¢¥é¥¤¥È¶áÆ£¡¢¥ì¥Õ¥È¤ÏÌøÅÄ¡¢ÌøÄ®¤é¤Î¶¥Áè¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¹½ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¡¢£²£³ËÜÎÝÂÇ¤Ê¤¬¤éÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£¶ÎÒ¤ÈÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿»³Àî¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÂÇËÀ¤¬Éü³è¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö»³Àî¤Ïº£Ç¯¤ÏÂÇ¤Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢£Ä£È¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòµ¨¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¼ººö¡Ê£·£·¼ººö¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»³Àî¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ¿¤«¤Ã¤¿¡Ê¡á£¹¼ººö¡Ë¤«¤é¡£¤À¤«¤éºÇ¸å¤Ï¼é¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ·â¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤ë°Õ¸þ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖµîÇ¯¤ÏÌøÄ®ÊÕ¤ê¤¬ËÜÅö¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿»Ø´ø´±¡£·ü°ÆºàÎÁ¤ÎÀèÈ¯¤¬¸Ç¤Þ¤ì¤Ð£³Ï¢ÇÆ¤Ï¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÊËÜ»æÀìÂ°É¾ÏÀ²È¡Ë