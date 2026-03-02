シャレる上に“白髪もぼかせる"なんて！【40・50代】に「ハイライトボブ」猛プーッシュ！！

白髪を隠すだけでなく、デザインとして活かすハイライトスタイルが、大人世代に注目されています。細かな筋状のカラーを入れることで、伸びてきた白髪との境界線を曖昧にしつつ、髪に立体感と抜け感をプラス。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、洗練された印象と扱いやすさを両立したハイライトボブをご紹介します。

肌なじみのよい、ラフなグレージュボブ

ほどよくくすんだグレージュに、たっぷりとハイライトをなじませたボブです。ベースとハイライトの色味を近づけているため、派手になりすぎず、くしゃっとラフな髪に光が差し込んだように魅せています。毛束感を強調した外ハネの動きが今どきな抜け感を生み、白髪ぼかしとは思えないほどオシャレに仕上がりました。

都会的で軽やかな切りっぱなしボブ

艶やかなグレージュをベースに、細いベージュ系ハイライトを散らした都会的なスタイルです。切りっぱなしボブにハイライトの筋感が加わり、白髪もデザインの一部として自然になじみます。外ハネのベースが軽やかさを引き立て、立体感のある美しい毛流れを演出。洗練された質感を求める人にフィットしそうです。

コントラストを効かせた暗髪ボブ

まろやかな暗髪に、ホワイト系のハイライトをのせた切りっぱなしボブです。コントラストをはっきりと出しつつも、全体をほどよくくすませることで、ハイライトが派手見えせずに綺麗になじんでいます。ほんのりとした外ハネがシルエットに奥行きを作り、落ち着いた雰囲気の中にもこなれ感が漂います。

筋感際立つ、暖色ブラウンの長めレイヤーボブ

暖色ブラウンのベースに、ベージュハイライトを組み合わせたレイヤーボブです。派手さを抑えつつも、欲しい筋感を自然に手に入れられるのが魅力。トップをふんわりと内へカールさせ、ベースを外ハネに仕上げることで、毛束の動きが強調されて軽やかな雰囲気に。カジュアルさと品の良さを両立したスタイルです。

writer：内山友里