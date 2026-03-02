「そんなんで相談する方がおかしい。私の顔を立てろ」職場いじめを訴えた女性に上司が放った衝撃の言葉

職場で上司に助けを求めたら、完全に拒否されたという経験談が寄せられた。福岡県の40代女性（素材・化学・食品・医薬品技術職）は、独身時代に勤めていた会社での経験を振り返った。

社内ぐるみのいじめに苦しんでいた女性に対し、上司は信じられない言葉を放ったという。

「そんなんで相談する方がおかしい。私の顔を立てろ」「お前にも問題あるんじゃないか」

もはや相談しないほうがよかったとも言えそうだ。（文：天音琴葉）

「そういう言葉よく言えるなって思った」

しかし女性は、内心こう猛反論していた。

「いや情報共有されないようにワザと回覧やデータとかにバツ印付けて回されないようにしたり、他にも仕事のやり方教えてもらうとき明らかに私の時だけ圧をかける言い方」

業務に支障をきたすような嫌がらせを受けて、これを「おかしい」と上司に訴えたのだ。それに対して、上司から返ってきたのは「相談する方がおかしい」といった否定の言葉だった。

被害者を責め、自分の保身を優先していることがよくわかる。女性は「おかしいと言うただけで、そういう言葉よく言えるなって思った」と怒りを露わにする。

上司としては自分のチームで波風を立てたくなかったのかもしれないが、いじめを放置した上に責任を転嫁するような態度は許されるものではないだろう。

心が折れてしまいそうな環境だが、女性はその後、寿退社という形でこの会社から「脱出逃走成功」したという。

「新居の住所も誰にも教えてないけど、今のパート先でコレ話したら聞いた人ほぼ全員ドン引きする」

ちなみに、女性が勤めていたのは「地元でも有数の有名企業」だったというが、現在の様子についてこう明かした。

「後年、私みたくハラスメントを受けた人間達が色んなところに口コミや相談をした結果、今はもうブラック企業というトンデモない本性が白日の元に晒され誰も寄り付かない」

会社の体質というものは、いずれ世間に知れ渡るものだ。

※キャリコネニュースでは「上司に言われた許せない一言」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/APY2Q3XL