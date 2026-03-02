早朝の無賃労働に抗議したら「会社は協力し合う場所だから」と言われた男性、勤続20年の会社を転職→年収700万円に

長年会社に尽くしても、待遇が改善されなければ誰しも去り際を考えるものだ。投稿を寄せた千葉県の40代男性（営業／年収700万円）は、かつて勤務した雑貨卸売会社での劣悪な労働環境をこう振り返る。（文：長田コウ）

「20年働いて月給10万円も給料が増えない」

人材流出するも「会社側は改善せず放置」

定時が「9時〜17時15分」の会社だったが、毎朝「8時から無給で搬入荷物の運び出しや掃除を強要」されたという。あまりの理不尽さに男性が異議申し立てをすると、信じられない言葉が返ってきた。

「『会社は協力し合う場所だから』と言われ、部下にも強要させるよう命令された」

抗議が聞き入れられないだけでなく、他にも「昼食時の外出禁止や年間休日110日」といった厳しい環境だった。おまけにカスタマーハラスメントも横行していたそう。当時の状況をこう書いている。

「労働条件が悪い為、人材流出し、新入社員も入らず、現場は人手不足になった」

人手不足になってもなお、「会社側は改善せず放置した」という。さすがの男性も限界を迎え、転職を決意した。その結果、納得の就職ができたようだ。営業職として年収は700万円で、

「今は良い会社で働いてます」

と書いている。

