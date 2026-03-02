侍ジャパンは６日に台湾とのＷＢＣ初戦を迎える。台湾代表は、台北Ｄで２月２６日にソフトバンク、２７日に日本ハムと強化試合を行った。日本ハム担当として現地で２試合を取材した川上晴輝記者が台湾代表の強さと弱みを「見た」。

日本野球が圧倒した２試合だった。２６日のソフトバンク戦は４―０、２７日の日本ハム戦は６―１と、ＮＰＢ球団が快勝した。特に差を感じたのが守備力だ。日本ハム戦では山県の右中間よりの打球に中堅手のスタートが遅れ、二塁打となる場面や、二塁手が正面の打球の処理にもたつき、併殺を奪えないなど、「見えないミス」が重なり点差が拡大した。新庄監督は試合後、「外野手の構えが静から動になっていて、かなりスタートが遅れる」と一歩目の遅れを指摘していた。侍が実力通り戦えば十分に勝機はあると感じた。

それでも２４年のプレミア１２で日本を倒し、優勝した地力は侮れない。今回の２試合にはＭＬＢ通算１８本塁打のフェアチャイルドやＭＬＢで３試合に出場経験のある内野手・鄭宗哲が出場しておらず戦力の上積みがある。また、チアリーダーやスピーカーを使った独自の応援は脅威で、新庄監督が「あの一体感はすごい」と舌を巻くほどだった。

台湾メディアの見立てでは、２位以上で突破できる１次リーグ進出を見据え、古林睿煬（日本ハム）や徐若熙（ソフトバンク）のエース級を韓国やオーストラリア戦に投入する可能性が高いという。連覇を狙う侍にとっては、初戦の台湾戦で確実に白星を奪いたいところだ。（川上 晴輝）