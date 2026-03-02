日本テレビ「ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．」でスペシャル・メッセンジャーを務めるプロフィギュアスケーターの羽生結弦さんが、東日本大震災から１５年の３月１１日にスケートリンクから生出演し「鎮魂の舞」を披露することが２日、日本テレビから発表になった。

宮城・仙台市出身の羽生さんは１６歳だった高校１年生の時に仙台市内のスケートリンクで練習中に被災。自宅は全壊し、家族と共に避難所生活を余儀なくされた。ライフラインは途絶え、家族４人で２つのおにぎりを分け合うこともあった。

羽生さんは２０１４年ソチ五輪で金メダルを獲得後、幾度となく被災地を訪問。２０２３年から「ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．」のスペシャル・メッセンジャーに就任し、震災や災害に見舞われた各地の被災地を歩き、「羽生結弦 伝えたい、思い」として、困難の中で前を向く人々の声を届けてきた。

直前の７〜９日には、座長を務めるアイスショー「羽生結弦 ｎｏｔｔｅ ｓｔｅｌｌａｔａ ２０２６」（宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ）に出演する。希望の発進をテーマにしたショーで、４年連続の開催となる。東日本大震災を風化させたくないという強い思いを胸に、故郷で滑り続けている。