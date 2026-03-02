ROIROM『ヤンドク！』でドラマ初出演 本多大夢は研修医、浜川路己は看護師を熱演【コメントあり】
俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜 後9：00）の第9話（3月9日）に本多大夢と浜川路己によるユニット・ROIROMが出演することが発表された。本多は循環器内科・研修医、浜川は救命救急・看護師として、二人そろってドラマ初出演を果たす。
【写真】「ROIROM」として活動！浜川路己＆本多大夢の個別ショット
本作はバリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末にとなり医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。
本多演じる橘海翔（たちばな・かいと）は、循環器内科・研修医。循環器内科医・村井と共に院内の大規模災害訓練に関するミーティングに参加していた際、訓練を仕切ろうとする湖音波が決めた役割分担に対して難色を示したため、湖音波に詰め寄られてしまう。
浜川が演じるのは救命救急の看護師・西園寺蓮（さいおんじ・れん）。橘と同じく災害訓練のミーティングに参加していたが、救急現場の人員不足を理由に訓練に対して消極的な姿勢を見せ、湖音波に詰められる。
■ROIROMコメント
◆本多大夢
“月９”作品にROIROMの二人で出演させていただけて、すごく光栄です。研修医役なので気が引き締まる想いでした。初めてのお芝居でしたが、緊張しませんでした…嘘です、すごく緊張していました。橘海翔という役になりきるため、緊張しないよう意識していたのですが、やっぱり緊張してしまいました。初めていただいた役柄は循環器内科の研修医という役どころ。事前に台本を読ませていただいて、カテ（カテーテル）、トリアージ（識別救急）といった難しい医療用語もしっかりと勉強して撮影にのぞみました。共演させていただいた皆さんは、カメラが回るとせりふだけでなく吐息の使い方などで一気に場の雰囲気を変えてしまうので、本当にすごい。ヤンキードクターを演じる橋本さんから間近で詰め寄られるシーンでは、あまりの気迫に自分もしっかりと役としてついていかなければという想いになりました。
◆浜川路己
貴重な役柄とすてきな機会をいただけて本当に光栄です。初めての撮影現場は、ただただ“緊張”の二文字につきました。たくさんの共演者の方々に囲まれながらの撮影ということもあって、“せりふ噛まずに言えるかな”“迷惑かけられないな”と不安ばかりが頭をよぎって、すごく緊張しました。でもみなさまの助けもあったおかげで無事撮影することができました。橋本さんをはじめ、そうそうたる方々と共演させていただいたのですが、みなさん撮影が始まった瞬間に一気に役へのスイッチが入っていて、“やっぱり俳優さんってすごい！かっこいい！”と感動しました。ちなみに、僕は僕のままでした（笑）。皆さんの撮影現場でのふるまいなども勉強させていただきました。
