1児の母でタレントの峯岸みなみが、もし娘が将来アイドルを志した際に抱く、親としての複雑な葛藤を明かした。

【映像】アイドルに憧れていた4歳の頃の峯岸みなみの写真

3月1日放送のABEMA『秘密のママ園』では、MCの峯岸、滝沢眞規子、近藤千尋に加え、ゲストの今泉佑唯、伊藤千晃らが、周囲に相談できない悩みについて建前なしで語り合う企画が展開された。番組には「小学校3年生の娘がアイドルかキャバ嬢になりたいと言っている」というママからの切実な悩みが寄せられ、SNSの影響で華やかな職業に憧れる子供への向き合い方が議論された。

自身もアイドルとして活動した経験を持つ峯岸は、かつてモーニング娘。に憧れて夢を叶えた自身の過去を振り返りつつも、現在の状況には戸惑いを見せた。娘がアイドルになりたいと言い出した場合について問われると「手放しで賛成できない」と本音を吐露。親が有名人であることで「2世」としての苦労が伴うことを危惧し、もし自分が親だと世間に知られた際、自身の過去の騒動を引き合いに出され「絶対に雑な坊主イジリとかされたら可哀想」と、娘が受けるであろう世間の風当たりを想像して親心をのぞかせた。