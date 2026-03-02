土屋太鳳＆佐久間大介『マッチング TRUE LOVE』特報映像公開 輝くロケーションとは裏腹に逃げ場のない不穏な空気が漂う新ビジュアルも
俳優の土屋太鳳が主演する映画『マッチング TRUE LOVE』（今秋公開）の特報映像が公開された。
【動画】楽園だったはずの島が恐怖の舞台へと変貌していく『マッチング TRUE LOVE』
土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花を演じる。共演する佐久間大介（Snow Man）は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢として、前作に引き続き物語に深く関わっていく。生き残りを賭けた超刺激的ラブサバイバル・スリラーとなっている。
特報は、輪花と吐夢の不穏なラストカットから始まる。一転して映し出されるのは、海に囲まれた美しい南の島。参加者たちが集い、マッチングツアーが華やかにスタートする。
しかし、その高揚感は長くは続かない。映像は突如として暗転し、見る者を一気に地獄へと引きずり込む。カッターを手にする魚の仮面をかぶった謎の人物、椅子に拘束される輪花の姿…。楽園だったはずの島が、恐怖の舞台へと変貌していく様子が次々と映し出される。
カップルたちに突きつけられるのは、“真実の愛”を証明できるのかという究極の問い。逃げ場のない状況下で、次第に追い詰められていく参加者たち。明かされていくそれぞれの裏の顔。この中に犯人がいるのか、そして、このツアーの本当の目的とは――。続編にして完全新章、〈狂気のマッチングツアー〉が、いま幕を開ける。
今回、ティザービジュアルも公開された。澄み渡る青空の下、美しい浜辺にたたずむのは、輪花と吐夢、そして「マッチングツアー」参加者のソンイル（クァク・ドンヨン）、愛羅（豊嶋花）、安蘭（倉悠貴）。輝くロケーションとは裏腹に、視線を交わさず別の方向を見つめる5人の間には、逃げ場のない不穏な空気が漂う…。
そして、まだ発表となっていないキャスト陣も含む登場人物のプロフィールも一挙公開。「実家が太い呉服屋のお嬢様」「すべてを手に入れたはずのエリートドクター」「恋に奥手な清純派の箱入り娘」「全員をまとめるポジティブツアー責任者」「恋愛一直線の肉体派トレーナー」「条件重視のエステティシャン」「ノリだけで生きる炎上系配信者」「恋愛恐怖症のクールな女性経営者」など、個性豊かなキャラクターたちの人間模様が絡み合い、物語は予想だにしない方向へと加速していく。
内田英治監督がタッグを組む同作品。マッチングアプリでの出会いが日常となった現代を舞台に、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した前作『マッチング』は、公開時に邦画実写映画として2週連続No.1を記録し、興行収入9.7億円、動員67万3,000人を突破する異例のヒットとなった。
その続編となる同作品は、南の島を舞台にスケールアップ。観客を恋リア地獄へと引きずり込んでいく。
