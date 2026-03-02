お尻、距離感、目線、「さん」付け…りくりゅうペアの記者会見を高橋成美さん絶賛 超独自目線で“神解説”再び
2月25日に日本記者クラブで会見に臨んだりくりゅうペア(C)産経新聞社
2012年のフィギュアスケート世界選手権ペアで銅メダルを獲得し、ミラノ・コルティナ五輪では現地解説を務めた高橋成美さんが3月1日、『TBS』系の「サンデー・ジャポン」にVTR出演。五輪で日本フィギュア初となるペアの金メダルを手にした「りくりゅう」こと、三浦璃来／木原龍一組の記者会見を超独自目線で読み解き、絶賛した。
【動画】「お寿司食べる人？」三浦璃来が眠る木原龍一を起こすシーンを見る
番組では三浦と木原が2月25日に、日本記者クラブで会見に臨み、ありとあらゆる質問に丁寧に答えていくニュースを報じた。これを高橋さんはモニターでチェック。まず注目したのは、2013〜15年にかけてペアを組んでいた木原の「お尻」だ。
「木原選手の後ろ姿のすごさに注目してほしいんですが、お尻の筋肉の発達が素晴らしいです」。男性が極限まで姿勢を低くする「デススパイラル」と呼ばれる技に「すごく役に立つ筋肉なんです」と断言。臀部が映し出されたのは、椅子まで歩く場面のみだったが、高橋さんは見逃さなかった。
また、歩いている時の2人の距離感にも二重丸を付けた。「近づきすぎず、離れすぎず、お互いに干渉せず、しっかりと画角に収まる。その距離感で歩いています」と指摘。続けて「画角に映りつつ、しっかりとソロのショットも撮れるように計算して歩いています」と深掘りした。
ショートプログラム5位と出遅れた後、三浦が書き留めた「私たちは絶対できる。やってきたことがあるから」というメモを見て、木原が涙したエピソードを明かしている時の、それぞれの目線にも着目した。
「長く自分のスピーチをした木原選手。その後に、璃来ちゃんの方を見ますよね。どうだった？大丈夫だったかな？って。三浦選手も真正面ではなく、斜め。そして、相手が何かこう笑いを起こすようなエピソードを言ったポイント、ポイントで、笑う時に相手に向かうんじゃなくて、しっかりと報道陣に向かって笑いの共有をしていました。まさにペアワークです」
さらには、木原の「さん」付けについても、「木原選手は自分がいいこと言おうとしたり、頭を使ったりしようとすると『さん』を付けがちなんです」と突っ込んだ高橋さん。元ペアだからこそ分かる細かな変化や癖。りくりゅうの強さの背景を丁寧に読み解いた視点は、多くの視聴者に新たな気づきを与えていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]