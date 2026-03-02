米大リーグ公式サイトが１日（日本時間２日）、オリオールズのバンス・ハニーカット外野手（２２）が２月２８日までに、３打数３本塁打を放っていることを伝えた。

２０２４年オリオールズ１巡指名でプロ入りした右打者は、過去２年間でマイナー通算１１４試合で打率１割７分２厘、５本塁打の数字しか残していなかった。

マイナーキャンプから追加選手としてメジャーキャンプに呼ばれたハニーカットは現地２３日のブレーブス戦で１号２ランを放つと、２５日のレイズ戦で２号をセンターにたたき込んだ。そして、２８日ブレーブス戦で３号アーチ。ハニーカットは同サイトの取材に「打ちたい球にいいスイングをするように努めているだけ。それが一番大事だと思う。それを何度も何度も繰り返し続けるだけさ」と笑った。

現時点での成績はわずか４打席で３打数３本塁打、５打点、１四球。ＯＰＳは驚異の５・０００だ。

外野守備に定評のある選手だが、昨年まで１Ａ止まりだけに、今季２Ａ、３Ａと駆け上がるのが先決か。それでも成績次第、そしてオリオールズの球団事情によってはメジャー昇格も夢ではない。