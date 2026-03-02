コスプレーヤーでモデルの天川星夏が1日、自身のインスタグラムを更新。コスプレショットを投稿した。

白髪にニーハイストッキングのコスプレ姿をアップし、「CP＋ありがとうございました Evotoブースのフォトウォーク企画に出演させていただきました」と報告。さらに別の投稿では黒いエナメル素材のハイレグショットも披露した。

また、「週刊ヤングジャンプに掲載をいただいています！ 同時にデジタル写真集も販売開始いたしました」と伝え、デジタル限定フォトブック「星夏以前／星夏以後」の表紙を公開。「今までにないスタイリングで最高の作品に仕上がりました ぜひご覧いただけたら幸いです」とバストがあふれ出そうな限界ギリギリのランジェリー表紙カットもアップした。

ファンやフォロワーからも「ほんとに凄い」「可愛くてドキッ」「スタイル抜群」「めちゃめちゃ綺麗」「艶やか」「Beautiful」などのコメントが寄せられている。

天川は神奈川県出身。スマホなどのRPGゲームの公式コスプレを務めたり、セクシーな水着やランジェリー姿のデジタル写真集など、さまざまな発信を継続。趣味はゲーム、カラオケ、映画鑑賞。特技は水泳、歌。身長168センチ。血液型A。