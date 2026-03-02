元NMB48の和田海佑（みゆ、28）が1日、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

沖縄・宮古島で撮影した紺色のバンドゥビキニ水着姿をアップ。波打ち際でポニーテールのロングヘアをなびかせ、胸元を大胆に露出した衝撃的ショットを公開し、「もっとすきにさせちゃった？」とファンを魅了した。

さらに「現在週刊プレイボーイさんのサブスクコンテンツ“週プレプラス！”の+Specialのコーナー登場中」と報告し、「160点超のアザーカットやムービーが見れます」と伝えた。

ファンやフォロワーからも「ホント美ボディの持ち主」「ナイスバディ」「スタイル抜群」「ますます美しさに磨きがかかってる」「めちゃくちゃ可愛い〜」「もうメロメロ」「すごいセクシー」「すごい、、」「ボリューミー」「非の打ち所がない」「溢れてる」「鎖骨綺麗すぎ」「まるでフィギュア」「渚のマーメイド」などのコメントが寄せられている。

和田は兵庫県出身。20年11月にNMB48の研究生公演で劇場デビュー。22年1月に正規メンバー昇格。23年8月発売の28thシングル「渚サイコー！」でシングル表題曲選抜メンバー初選出。25年11月26日の卒業公演でグループの活動を終了。趣味は野球観戦、ホラー映画鑑賞、占い。158センチ。血液型AB。