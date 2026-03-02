アメリカとイスラエルによる攻撃をうけてイランが報復を行い、周辺国にも被害がでています。ワシントンから中継です。

トランプ大統領はイランの最高指導者ハメネイ師を殺害したことを受け、新たな指導部と対話をする考えを示しました。

トランプ大統領は1日、アメリカメディアのインタビューで「イランの新たな指導部が対話を望んでいる。彼らと対話をするつもりだ」と明らかにしましたが、詳細については言及を避けました。また、軍事作戦については「予定より順調に進んでいる」との認識を示し、SNSではイランの海軍艦艇9隻を撃沈したほか海軍司令部をほぼ壊滅させたと主張しました。

一方、アメリカ軍はアメリカ兵3人が死亡、5人が重傷を負ったと発表しました。今回の作戦でアメリカ兵の死者が出たのは初めてです。トランプ氏は当初からアメリカ兵に死者が出ることで、国内で軍事作戦への批判が高まることを懸念していて、今回、軍事作戦の開始を表明したビデオ声明でも「犠牲者がでる可能性もある」と予防線を張っていました。

こうした中、ロイター通信の最新の世論調査で、イランへの攻撃について、支持が27％、不支持が43％で、不支持が大幅に上回ったことが明らかになりました。今後、アメリカ側の被害が広がり政権への不満が高まれば、軍事作戦の出口戦略に影響を与えることになります。