◇リーグワン第１０節 東京ＳＧ５７―２４静岡ブルーレヴズ（１日・ヤマハスタジアム）

静岡ブルーレヴズは東京ＳＧに２４―５７で敗れ、チームワーストタイの４連敗を喫した。前半は６分から１７分の間に連続で４トライを決められる一方的な展開。ミスが減った後半は１９―１９と互角に戦ったが、ダブルスコアでの大敗となった。ＳＯサム・グリーン（３１）をはじめ主力の負傷者が続出する中で、厳しい戦いが続く。

レヴズにとって鬼門の東京ＳＧはやはり手ごわかった。先制トライを許した２分後に、ＷＴＢマロ・ツイタマ（２９）が危険なタックルで一時退場。１４人となったところで、立て続けに３トライを決められた。同２０分にロックのダニエル・マイアヴァ（２２）が一矢報いるトライを決めたものの、力の差は歴然。難敵との通算成績は１分け７敗となった。初スタメンだったＦＢ杉本海斗（２４）は「ミスが多く後手に回ってしまった」と唇をかんだ。

それでも後半は意地を見せた。２２分にマイアヴァが２トライ目を決めると２４分にＣＴＢシルビアン・マフーザ（３２）、２８分にツイタマが連続でトライを決めて点差を縮めた。主将のＮＯ８クワッガ・スミス（３２）は「悔しい結果だが、ファイトするところを見せられた」と前向きに語った。

負傷者が続出する中で、前節からバックスを４人入れ替えた藤井雄一郎監督（５６）は「今週は一番きつい週だった」と明かす。１４日次節のＢＲ東京戦は、ほぼベストメンバーで臨める見込みだ。この日、リーグ戦１５０試合出場の節目を飾れなかったロックの大戸裕矢（３５）は「次の試合だけに目を向けていきたい」と前を向いた。（甲斐 毅彦）