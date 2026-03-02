◇りそなＢ２リーグ第２２節 静岡７０―６８山形（１日・このはなアリーナ）

ベルテックス静岡が最大１０点差をひっくり返して山形との第２戦を７０―６８で制し、今季ホームで２度目の同一カード連勝を果たした。この日が２２回目の誕生日だった特別指定選手のＰＧ山本愛哉が、１５得点＆４アシストと奮闘。次節は敵地で横浜ＥＸと対戦する。

１６３センチの小柄な司令塔が、自らのバースデーを連勝で祝った。ベルテックス静岡ＰＧ山本が、オフェンス力を見せつけた。「昨季も敵地の鹿児島で試合だった。２年連続勝って、ブースターからプレゼントももらっていい誕生日になりました」。１年前に８５―７６で勝利したのに続きこの日は１０点差逆転勝ちを喜んだ。

苦しい前半を山本がつないだ。試合開始０―６から途中出場。「若手なので積極的に点を取りにいく姿勢を見せたかった」。第１クオーター（Ｑ）のチーム１７点中１１点をマークした。最終Ｑ残り１分１８秒の６７―６７の場面で、ＰＧ橋本竜馬（３７）の決勝３点シュートをアシストして勝利を呼び込んだ。

１月２５日の熊本戦で相手と接触して左肩を痛めた。「その間、体力が落ちないように下半身は鍛えていた」。前節の敵地・青森戦から復帰。山本が戻ってから３勝１敗と息を吹き返しつつある。

得点ではチームの日本人で唯一、１試合平均１０点以上をマークし、特別指定選手ながらオフェンス面を引っ張っている。「まだまだピック＆ロールのあとの判断などが甘い」と、課題を挙げた。次節・横浜ＥＸ戦で３連勝を目指し、山本がオフェンス力に磨きをかける。