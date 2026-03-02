ＷＥＳＴ報知では、第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）に出場する注目選手を随時、紹介する。第３回は、昨秋の近畿大会で準優勝した智弁学園（奈良）の逢坂悠誠内野手（１年）。下級生にして強豪の４番を務める長距離砲は、憧れの父と同じユニホームで聖地の土を踏む。

◆野球関係者を家族に持つ主な今大会出場選手

▽花巻東・古城大翔内野手 父は元日本ハム、巨人内野手の茂幸氏（現ハヤテベンチャーズ静岡ヘッド兼野手総合コーチ）。中央学院（千葉）では甲子園不出場

▽大阪桐蔭・中村勇斗内野手 父はＯＢで現西武の剛也。プロ野球歴代１０位の４８１本塁打。甲子園出場はなし

▽専大松戸・真田陽向内野手 父は巨人などでプレーした裕貴氏（現巨人スコアラー）。姫路工（兵庫）のエースとして０１年センバツで初戦敗退

▽同・松岡健造投手 親戚に元ヤクルトの松岡弘氏（現花巻東女子硬式野球部特別コーチ）。通算１９１勝。倉敷商（岡山）では甲子園不出場

▽横浜・東浜成和投手 親戚にソフトバンク・東浜巨。沖縄尚学で０８年センバツＶ

▽佐野日大・中村盛汰内野手 祖父・中村順司氏はＰＬ学園監督として甲子園で優勝６度。父・猛安氏は日大東北で監督、部長を務めた

▽花咲徳栄・岩井虹太郎内野手 父は現監督の隆氏。１７年夏にＶ

▽長崎日大・下窪竜太郎内野手 叔父の下窪陽介氏は元横浜。鹿児島実の９６年センバツ優勝投手

※ベンチ入り正式決定は後日