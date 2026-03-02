ABCテレビが2025年12月21日(日)に放送した『M-1グランプリ2025』の決勝戦が、民放公式テレビ配信サービスTVer(ティーバー)にて「TVerアワード2025 リアルタイム配信エピソード賞」を受賞した。

当番組のリアルタイム配信では、視聴人数（UB数）が約130万人、最大同時接続数が約45万台を記録。これは、2022年4月にTVerがリアルタイム配信サービスを開始して以来、民放全局・全ジャンルの番組の中で過去最多の視聴人数となる。（※これまでは、M-1グランプリ2024が最多）

前年の『M-1グランプリ2024』が記録した約115万人からさらに大きく数字を伸ばし、スポーツやドラマなどを含む全番組の中で、2年連続の1位という快挙を達成した。

今回の受賞を記念し、TVerにて『M-1グランプリ2025』の「決勝戦」「敗者復活戦」「アナザーストーリー」が期間限定でアーカイブ配信される。

『M-1グランプリ2025』 「決勝戦」「敗者復活戦」「アナザーストーリー」 TVerアーカイブ配信

配信期間：3月２日(月)あさ5時 配信開始～3月31日(火)午後11時59分

URL：https://tver.jp/series/sryg1lm5fy

ⒸM-1グランプリ事務局

■「M-1グランプリ2025」 21代王者たくろう（赤木裕 きむらバンド）コメント

Q：優勝された『M-1グランプリ2025』が、見事TVerアワード受賞となりました。今のお気持ちをお聞かせください。

きむら：これだけ多くの方に見ていただけたというのは、めちゃくちゃ嬉しいことですよね。

赤木：改めて『M-1』という大会の影響力の大きさを実感しています。「M-1グランプリ」さまさまと言いますか、その凄さをまざまざと感じていますね。

きむら：優勝して何もかも変わりましたから。

赤木：（感慨深く）『M-1』ですよ・・・。

Q：普段からTVerはご覧になりますか？

きむら：もちろんです！TVer無しでは無理だと思います。

赤木：今の時代、TVer無しでは無理ですよね。

きむら：僕は特に『探偵！ナイトスクープ』をよく見ています。同期のカベポスター永見やバッテリィズエース（※共に探偵として出演中）に、TVerで見た感想を伝えたりもしています。どうしてもリアルタイムで視聴できない時があるので、見逃し配信のおかげで仕事終わりの夜や、移動中の朝など好きな時に視聴できるのが本当にありがたいですね。

赤木：僕は食事の時間が不規則なのですが、いつでも見たい番組をすぐに楽しめるのがTVer。ありがたいですね。

Q：TVerユーザーをはじめ、皆様に向けてメッセージをお願いします。

きむら：「まず何を見ようかな」と迷った時でも、ランキングから気になる番組を選べますし、何よりいつでもどこでも気軽に楽しめる。見ないと損だと思います！

赤木：TVerはもう生活に欠かせない存在ですよね。最近は家で録画することも少なくなりました。まさにテレビの在り方を完全に変えた「テレビ界の革命児」！ これからもテレビ界をリードしていってください！

きむら：誰なんですか！？あなたは。（笑）

赤木：（笑）これからもテレビ界を変革していってください！！



＜参考＞

■「TVerアワード」とは

TVerは2015年10月にサービスをスタートし、民放各局が制作した番組を中心に、常時約800番組をすべて無料で配信。アーカイブ作品の配信やライブ配信も数多く展開し、1か月の再生数が6.5億を超えるサービスに成長。「TVerアワード」は、多くのユーザーに愛され、TVerの発展に寄与した番組を称える目的で2021年3月に設立された表彰で、今回の「TVerアワード2025」では2025年の1年間を通して最も再生された番組をはじめ、各賞にて表彰。

【「TVerアワード2025」選考方法】

大賞は1年を通じた番組の総再生数（※TVer DATA MARKETING調べ）が基準。特別賞など、他の基準による賞を設ける場合もあり。

【対象番組】

2025年1月1日から12月31日の間にTVerで配信されたすべての番組（配信期間が年をまたいだ場合も集計対象に含む）。

■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/ ）

民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料で楽しめる国内最大級の動画配信サービス。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施。

※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマートフォン・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能。

■リアルタイム配信

テレビで放送している番組をTVerでも同時に視聴できる機能。スマートフォンやタブレット、パソコンにて視聴が可能。テレビアプリ（コネクテッドTV）による視聴は対象外。

■視聴人数（UB数）

ユニークブラウザ数。番組を視聴した人数をブラウザ単位でカウントした数値。

■最大同時接続数

当該番組中、最も視聴数が多い時刻に接続しているブラウザ数。

■M-1グランプリ2025決勝戦 番組概要

2025年12月21日(日)よる6時30分～10時10分

ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット生放送、TVerにてリアルタイム配信

※放送終了直後から2026年1月4日までTVerにて見逃し配信

【司会】今田耕司、上戸彩

【審査員】 ９名

海原ともこ(海原やすよ ともこ)、後藤輝基(フットボールアワー)、駒場孝(ミルクボーイ)、柴田英嗣(アンタッチャブル)、哲夫(笑い飯)、博多大吉(博多華丸・大吉)、塙宣之(ナイツ)、山内健司(かまいたち)、礼二(中川家)

※五十音順

【出場者】 10組

真空ジェシカ（プロダクション人力舎)、豪快キャプテン、ヨネダ2000、めぞん、ドンデコルテ、エバース、たくろう、ヤーレンズ（ケイダッシュステージ)、ママタルト（サンミュージックプロダクション)

敗者復活：カナメストーン（マセキ芸能社)

※エントリー順、事務所表記が無いコンビは吉本興業所属