鎌田大地は2戦ぶりスタメン、1人退場のパレスは先制成功も逆転負け…マンUが怒涛の3位浮上
[3.1 プレミアリーグ第28節 マンチェスター・U 2-1 クリスタル・パレス]
プレミアリーグは1日に第28節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは敵地でマンチェスター・ユナイテッドと対戦し、1-2で敗れた。鎌田は直近のUEFAカンファレンスリーグでは先発していたが、リーグ戦では2試合ぶりに先発出場し、後半40分までプレーした。
先制に成功したのはパレス。前半4分、CKをDFマクサンス・ラクロワがヘディングシュートで合わせ、ゴールを決め切った。
序盤こそ守勢に回っていたユナイテッドだが、少しずつ勢いを取り戻す。前半を0-1で折り返すと、後半10分にはラクロワによる決定的な得点機会の阻止でPKを獲得。ラクロワは退場となり、ユナイテッドが数的優位に立つ。MFブルーノ・フェルナンデスがPKを決め、1-1と同点に追いついた。
後半20分、ユナイテッドは試合をひっくり返す。B・フェルナンデスのクロスにFWベンヤミン・シェシュコがヘディングシュートを決め、2-1と逆転に成功する。
追いかける展開になったパレスは後半40分に鎌田が途中交代。試合はそのまま終了し、パレスは1-2で敗戦した。一方、マイケル・キャリック監督就任から6勝1分と勢いに乗るユナイテッドは3位に浮上した。
