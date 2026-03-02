上田綺世はフェイエノールト100試合目も敗戦…昨年12月から無得点続く、渡辺剛はフル出場
[3.1 エールディビジ第25節 トゥエンテ 2-0 フェイエノールト]
オランダ・エールディビジは1日に第25節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトは敵地でトゥエンテに0-2で敗れた。日本人2人はともに先発出場し、上田は後半16分までプレー。渡辺はフル出場した。
前半アディショナルタイム、フェイエノールトは先制を許す。MFクリスティアン・フリンソンにミドルシュートを打たれると、味方に当たったボールは軌道が変化。GKティモン・ベレンロイターはボールに触れるも、そのままゴールに入ってしまった。
前半を0-1で折り返したフェイエノールトは後半27分にも追加点を決められる。MFソンドレ・オージャセテルにPA左に入り込まれ、そのままシュートを打ち抜かれた。
試合は0-2で終了し、フェイエノールトは4試合ぶりの黒星。後半17分に途中交代した上田は今節がフェイエノールトでの公式戦100試合目だったが、勝利ならず。また4得点を決めた昨年12月6日の第15節ズウォレ戦以降、ゴールから遠ざかっている。
