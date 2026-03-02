「（この状況を）もう何度も見たというか、なんというか……」

トキ（髙石あかり）の呆れ声が、腹の底から漏れ出た。先週放送された連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）第21週で、司之介（岡部たかし）が、やらかしたのだ。

司之介がウサギの商売に失敗して、松野家が莫大な借金を抱えてから幾年月。トキがヘブン（トミー・バストウ）と結婚してから暮らしは豊かになり、借金もめでたく完済したが、一家が松江を離れて熊本に引っ越したあと、暇を持て余した司之介の「ダメ親父」の血が再び騒ぎ出した。

長屋で暮らしたあの頃の、尻に火がついてヒリヒリとした日々が懐かしいと、ダメさ全開の思考で相場に手を出した司之介。一度は運良く儲けを出すが、二度目の投資で失敗してしまった。元本割れこそ免れたものの、久々に「この人が動くとろくなことにならない」でおなじみ、司之介の面目躍如と相成った。

朝ドラにはこれまでも、数々の「ヒロインのダメ親父」が登場している。その特性は、大きく括って「夢追い系（別名「働かない系」）」「酒呑み系」「出奔系」の3つに分類されると筆者は考える。

司之介は、酒は嗜む程度、長年牛乳屋で働いてはいたものの、うまい話にすぐ乗っかってしまう癖からして性根は「夢追い系」のダメ親父だ。物語序盤でウサギの商売に失敗したあと出奔もしている。

直近の過去作では、『ブギウギ』（2023年度後期）の梅吉（柳葉敏郎）が「夢追い系」「酒呑み系」のダメ親父にあたるが、家族への愛情は深く人情に厚い、まだマイルド寄りのダメ親父といえるのかもしれない。

ほかに「夢追い系」ダメ親父といえば、借金と「事業を起こしては失敗」を何度も繰り返す『まれ』（2015年度前期）の徹（大泉洋）がなかなかに鮮烈だった。3度も失踪を重ねた「出奔系」でもある。

タクシー運転手でありながら仕事をサボって車内で昼寝しているか、三線を弾いている姿ばかりが記憶に残る『ちゅらさん』（2001年度前期）の恵文（堺正章）も働かない父の代表格。だが、彼のゆるぎない家族への愛情がふんわりと「ダメさ」を包み込んでいた。

「出奔系」で強く印象に残るのは、『ふたりっ子』（1996年度後期）の光一（段田安則）。彼は豆腐屋の店主として毎朝3時に起きて働いていたが、ある日突然蒸発してしまう。「通天閣の歌姫」オーロラ輝子（河合美智子）に惚れ込んで、彼女の付き人として全国をドサ回りしていたのだ。段田安則が舞台の仕事で長期間撮影に穴をあけることから、それを逆手にとった大石静の作劇が見事だった。真面目で勤勉な人が、実は人知れず心の内に葛藤を抱えていて、ある日ぷつんと糸が切れたように飛んでしまうことがあるというリアリティが胸に迫った。

段田は『ふたりっ子』に続いて、同じく大石静脚本の『オードリー』（2000年後期）でもヒロインの父・春夫を演じ、彼もまた「出奔する父」だった。映画に恋した「夢追い系」でもあり、離れと母屋とはいえ、妻と昔の恋人が同じ敷地内で暮らすことに甘んじたり、娘の美月（岡本綾）に「2人の母」がいる状態を受け入れる様は狂気にすら思える。英語混じりのつかみどころのない口調で、すべてをするりとかわし続ける珍種のダメ親父だった。

この4月からNHK BSの7時15分からの「アンコール枠」で『ひまわり』（1996年度前期）の再放送が始まる。ヒロイン・のぞみ（松嶋菜々子）の父・徹（寺泉憲）は、物語の始まりからすでに出奔している。妻の親友であり、また自分の親友の婚約者であった女性と関係を持ち、子どもまで作り、自分は逃げて彷徨っていた。しかも不貞の末に生まれた子を妻に育てさせるという体たらくで、「出奔系」の中では抜きん出たダメ親父といえる。

『おちょやん』（2020年度後期）のテルヲ（トータス松本）は、朝ドラ史上最もハードコアなダメ親父と言っていい。「夢追い系」などという生易しい言葉では足りない、筋金入りの「働かない父親」。ほぼ無収入なのに酒浸りで、借金を膨らませ、身代金と引き換えに年端もいかない娘の千代（毎田暖乃）を奉公に出し、大人になった千代（杉咲花）を借金のカタに女郎にしようとした。その後も娘から搾取し続けた挙句、血を吐いて獄死するという衝撃的な最期を遂げる。

ちなみにテルヲを演じたトータス松本は、大の朝ドラフリークとして知られる。チーフプロデューサーはオファーの際、テルヲの役どころを「『おしん』の作造をイメージしてもらえば」と説明し、これを聞いたトータスは、自らに与えられた役割を即座に理解したという。

朝ドラの金字塔『おしん』（1983年）で伊東四朗が演じたおしん（小林綾子／田中裕子／乙羽信子）の父・作造は、テルヲと双璧をなすダメ親父だ。前述の3つの分類からもはみ出す「DV親父」だった。しかし、逃げ場のない貧困生活の中、小作人として働きに働いた末に疲弊し、家族に当たることしかできなかった彼は、時代の犠牲者ともいえる。作造の生き様は、明治の貧村の酷烈さを象徴していた。

時代に翻弄されたダメ親父といえば、『カーネーション』（2011年度後期）の善作（小林薫）もそのひとり。外面だけが良い内弁慶。小心者で酒呑みで、娘の糸子（尾野真千子）にもすぐ手が出る。善作は呉服屋を営んでいたが、商売下手に人々の需要が着物から洋服へと移り変わる時代の波も相まって、何もかもがうまく回らない。「家長の面子」を保つことができなかった善作は、家父長制の時代からはじき出された存在といえる。

そのうえ善作は、自らの衰えと反比例するように、洋裁師としてめきめき成長していく糸子の商才を目の当たりにすることとなる。劣等感とプライドと、娘への愛情が複雑にもつれた善作の屈折を、名優・小林薫が見事に演じ切った。

『カーネーション』に負けず劣らず、ダメ親父と娘の密度の濃い関係性を描いた朝ドラとして『スカーレット』（2019年後期）も忘れがたい。主人公・喜美子（戸田恵梨香）の父・常治（北村一輝）は酒に酔っては娘を怒鳴り、ちゃぶ台をひっくり返す頑固親父。山っ気が強いのに商才がなく、気づけば多額の借金を抱えていた。

貧窮から娘を高校に行かせてやれず、独断で喜美子の大阪の働き口を決めたり、貯金して美術学校に通いたいという喜美子の夢を妨げて信楽に呼び戻したりと、いつでも自分勝手。常に娘の前に立ちはだかる障壁だった。しかしこうした常治の行動が思いがけず、喜美子を陶芸家の道へと導いていたのだ。やがて喜美子が極めていく、喜美子だけの芸術の根本をたどると、そこには常治の存在があった。

こうして朝ドラに登場した色とりどりのダメ親父たちを振り返ってみると、「司之介なんてまだかわいいもの」と思えてくるから不思議だ。『ばけばけ』も物語は終盤に差し掛かった。はたして司之介は最終回までおとなしくしているのか、それともまた何かやらかすのか。そんなところにも注目したい。（文＝佐野華英）