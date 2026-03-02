ブンデスリーガ 25/26の第24節 ハンブルガーSVとライプチヒの試合が、3月2日03:30にフォルクスパルク・シュタディオンにて行われた。

ハンブルガーSVはフィリップ・オテル（FW）、ダミオン・ドウンス（FW）、ランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するライプチヒはアントニオ・ヌサ（FW）、ロムロ（FW）、ヤン・ディオマンデ（FW）らが先発に名を連ねた。

20分、ハンブルガーSVが選手交代を行う。ニコラス・カパルド（MF）からワルメド・オマリ（DF）に交代した。

22分に試合が動く。ハンブルガーSVのウイリアム・ミケルブレンシス（DF）のアシストからファビオ・ビエイラ（MF）がゴールを決めてハンブルガーSVが先制。

しかし、36分ライプチヒが同点に追いつく。リドル・バク（MF）のアシストからロムロ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

50分ライプチヒが逆転。ロムロ（FW）のアシストからヤン・ディオマンデ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ライプチヒが1-2で勝利した。

なお、ハンブルガーSVは45+3分にフィリップ・オテル（FW）、81分にミロ・ムハイム（DF）、82分にユスフ・ポウルセン（FW）に、またライプチヒは31分にビリ・オルバン（DF）、63分にロムロ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-02 05:30:36 更新