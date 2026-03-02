ロックバンド「LUNA SEA」のギタリスト、SUGIZO（56）が先月17日に死去したドラムスの真矢さん（享年56）を「本当に天才だった」としのんだ。

1日深夜、パーソナリティーを務めるFm yokohama「Rebellmusik」に出演。訃報が発表された先月23日、インスタグラムに「本当に、本当に寂しい」と記したのに続き、初めて自身の口から悲痛な思いを語った。高校の同級生だった40年来の親友との別れに「なぜ今、なぜこんなに早く神様はヤツを連れていってしまったのか。本当に本当に寂しいです」と胸の内を吐露した。

自身の両親はクラシック奏者、真矢さんは能楽師の父と、共に音楽一家に育った。出会いは15歳の時。真矢さんからドラムに興味を持っていることを相談され、真矢さんがドラムセットを買いに行った都内の楽器店で偶然出くわしたことを「昨日のことのよう」と懐かしそうに振り返った。

高校2年の夏に組んだバンドが「PINOCCHIO」。その後、別バンドとの合流、メンバーの加入などを経て現在の形になった。「僕がいなければ真矢はミュージシャンになっていなかったでしょうし、真矢がいなければ僕はLUNA SEAにいなかった」とお互いに欠かせない存在だった。

「彼がこの世界からいなくなってしまったこの事実に違和感しか覚えないし、納得できないし、何より信じられません」と嘆く一方で「残った者は、これからもいや応なしに人生を続けていかなければならない」とも話し、心の整理ができていないと打ち明けた。今月8日に横浜市のぴあアリーナMMで献花式、12日には東京・有明アリーナでバンドの公演を控える。ファンの来場とともに「LUNA SEAはどうなっていくべきか。今は少しだけ時間が欲しい」と呼びかけた。

≪昨年12月交通事故 活動復帰を報告≫SUGIZOは昨年12月の交通事故後、活動を休止しており、この日の放送で約2カ月ぶりに活動を再開した。番組冒頭で「事故の全ては無事解決の方向に向かっていて、僕の体調も順調に回復し、今月から復活させていただきます」と報告。同番組は1月の放送から清春（57）ら親交のあるアーティスト4人が代役を務めてきた。