「timeleszファミリア」が“日曜の昼”にお引越し＆放送枠が60分に拡大！初回放送は4/19に決定
毎週月曜24時29分〜24時54分で放送している日本テレビ系でのtimelesz初レギュラー冠番組「timeleszファミリア」が、2026年4月から日曜の昼14時00分〜15時00分（関東ローカル）にお引越し。放送枠も60分に拡大して毎週お届け。初回放送日は4月19日（日）に決定！
番組コンセプトは、「timeleszが日本中とファミリアに！」。日本で今一番アツい“生き様むき出し系アイドル”のtimeleszが、日本中の“生き様が面白い人”と出会い、学んで笑って、仲良くなって、日本中を盛り上げる大きな輪「ファミリア」を作っていく。
timeleszが“生き様が面白い人”に本気で弟子入りしたり、そこで身につけた技を人前で披露したり、とことん彼らが本気になって取り組む「ガチドキュメント企画」や、timeleszが応援団長となり、あるジャンルにかける人たちにスポットを当てたコンテスト「ファミリアカップ」を開催するなど、等身大の8人が日本中の“生き様が面白い人”と絆を紡ぎながら成長していくバラエティー番組となる。
■出演者：
【MC】timelesz
■制作：
チーフプロデューサー：鈴木淳一
プロデューサー：柏原萌人、國谷茉莉（統括プロデューサー）
演出：須原翔
