「勘違いしていただけだった…」男性の“本命サイン”と“社交辞令”の違い
「優しかったのに」「脈ありだと思ってたのに」。あとから振り返って、勘違いだったと気づくことは少なくありません。でも、男性の本命サインと社交辞令の違いは、実ははっきりしています。
男性は本命相手には約束を具体化する
男性が「今度ごはん行こう」と言ってくれても、そのセリフだけで終わるのは社交辞令の可能性が高いです。本命相手には「来週の金曜どう？」と日程まで落とし込みます。言葉に具体的な行動が伴うかが分かれ目です。
男性は本命相手には会話内容を深めようとする
男性がその場だけの会話で終わらず、後日「この前の話どうなった？」と続きに触れるのは、本気で関心があるからこそ。単発で終わってしまう会話は社交辞令的な行動です。
男性は本命相手にはプライベートを自然に共有する
男性が仕事や友人、家族の話題などプライベートを自然に共有するのは、２人の関係を進めていく意思があるからです。会話していても全然プライベートを見せてくれる気配がないなら、社交辞令的な行動と見るべきでしょう。
勘違いかどうかは“具体性と継続”でわかります。言葉が形になり、関係が前に進むなら本命サイン。ただの雰囲気で止まるなら社交辞令です。期待する前に、男性の行動をよく観察してみてください。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼上っ面だけじゃない!? 彼が「本当に優しいか？」を見極める方法