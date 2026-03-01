「私にはもう関係ない」不倫がバレた女性の典型的な行動パターン
不倫が発覚した瞬間、女性の行動は大きく変わるもの。そして、反省よりも先に出るのは“切り離し”です。「もう終わっている」「私には関係ない」というスタンスを取るのは、典型的な行動パターンになります。
急に“被害者ポジション”に立つ
不倫がバレた女性は自分のダメージを最小限に抑えたい心理が働くもの。「本気じゃなかった」「向こうがしつこかった」のように、自分の責任を全面的に認めるよりも、自分の責任を小さく見せる言い方を選ぶ傾向があります。
不倫関係を一瞬で“過去”にする
昨日まで続いていた不倫関係でも、不倫がバレた女性は「もう終わっている」「連絡は取っていない」とサッと線を引きます。気持ちが整理できているわけではなく、現実を守るためにスイッチを切るのです。
相手との連絡を即遮断する
不倫がバレると、不倫相手との連絡履歴を消去したり、連絡先を即ブロックする女性は少なくありません。早く痕跡を消すことで、自分の生活や立場を守ろうとします。
不倫バレした女性の「私にはもう関係ない」という態度は防御反応。本当に反省しているかどうかは、その後の一貫した行動でしか見えてきません。 ※画像は生成AIで作成しています
