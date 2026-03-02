2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のるぅと（27）が1日、東京・国立代々木競技場第1体育館でソロ公演を行った。前日の2月28日と2日間で4公演を開催。メンバーのうち4人が昨年8月から行ってきたワンマンライブ企画の大トリを務めた。

「この景色が凄い。ずっと見ていたくなっちゃう」と、るぅとカラーの黄色のペンライトで染まった観客席を見渡し、胸いっぱいに感激した。6年前の2020年1月に開いたZepp Diver Cityでのワンマンライブで「昔、大好きなアーティストさんのライブを人生で初めて見に行った憧れの代々木第1体育館にいつか立ちたい」と掲げてきた夢を実現させた。

メンバーの莉犬（27）ところん（29）がゲスト出演。さらに、るぅとがテーマ曲を担当するテレビ東京「おはスタ」の「おはキッズ」や、元プロゲーマーの配信者けんき（32）も飛び入り参加して、ひときわ華やかなステージとなった。

自ら作詞作曲を手掛け、すとぷりをはじめ多くのアーティストに楽曲を提供する“すとぷりの音楽担当”のるぅとは、YouTubeでのトークやゲーム配信も行いながら、何よりも大好きなのが音楽でありコンサートだ。「こういうときに好きって言ってくれるから、ボクも頑張れるんです」と瞳を潤ませた。

28、29日には同じ芸能事務所「STPR」に所属する全5グループによる大型フェス「STPR Family Festival！！（すとふぇす）」（Kアリーナ横浜）に出演し、6月にはすとぷり結成10周年を迎える。今年は、例年以上に休む暇などない。まだまだ精力的に活動していく。