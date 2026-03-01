【２ヶ月で−３cm】“姿勢を正す時間”を１日５分作るだけ。ぽっこり下腹が変わる簡単習慣
「体重は若い頃と大きく変わっていないのに、下腹だけが出てきた気がしたんです」と振り返るのはYさん（43歳・事務職）。デスクワーク中心の生活で、気づけば座っている時間がほとんど。体重も食事量も増えていないのに、年齢とともにパンツのウエストまわりがきつく感じるようになったといいます。そこで見直したのが“姿勢”。１日５分、背骨を整える時間を作ることから始めたそうです。
まずは「まっすぐ立つ時間」を作る
Yさんが取り入れたのは、朝と夜に２〜３分ずつ、壁に後頭部・肩・お尻を軽くつけて立つこと。無理に胸を張るのではなく、骨盤をニュートラルな位置に戻し、下腹をやさしく引き上げる感覚を意識しました。
この“姿勢リセット”を続けるうちに、普段の立ち姿や座り姿勢にも変化が。猫背や骨盤の後傾が減り、下腹が前に押し出されにくくなったといいます。
下腹のぽっこりは贅肉だけが原因ではない
姿勢が崩れると、腹筋がうまく使われず、内臓が下がった状態になりやすいもの。その結果、実際の脂肪量以上に下腹が目立って見えることもあります。
Yさんは３週間ほどで、「お腹の前への張り出しが減った」ことを実感。体重はほぼ変わらない時期でも、パンツのウエストまわりが少しゆるくなり、結果的に２ヶ月で−３cmの変化につながりました。
１日５分の積み重ねが、体のラインを変える
Yさんは特別なトレーニングはしていません。それでも、体幹が自然と使われるようになり、日常動作での筋肉の働きが底上げされたことが、２ヶ月で−３cmという結果につながったのでしょう。
ダイエットというと「減らす」「追い込む」といったイメージが先行しがちですが、まずは“正しい姿勢”に体を戻すことから始めるのも方法の１つ。１日５分、姿勢を整える時間を作るだけでも、きっと体は応えてくれるはずです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞ ※画像は生成AIで制作しています
