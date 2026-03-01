なぜか常に慌ただしい人と、いつも余裕がある人。その差って何？
同じように忙しいはずなのに、いつも落ち着いて見える人がいる一方で、時間に追われているように見える人もいます。その違いは、スケジュールの量ではなく、日常の“組み立て方”にあるのです。
予定を詰め込みすぎている
慌ただしく見える人ほど、空き時間を埋めようとしてしまう傾向があります。しかし時間に余裕がないと、予想外の出来事に対応できません。余裕がある人は、あえて何も入れない時間を作っているものです。
朝の流れが整っていない
一日の始まりが乱れると、そのまま流れが崩れやすいもの。余裕がある人は、朝の行動をルーティン化している傾向があります。考える時間を減らすことで、心身の負担を軽くしているのです。
“全部自分で”やろうとしている
家事も仕事も完璧にこなそうとすると、常に焦りがつきまといます。余裕がある人は、人に頼ることや手放すことを選んでいるもの。自分で何でも抱え込まないことが、ゆとりにつながっているのでしょう。
余裕は予定の整え方によって作るもの。まずは一日の中に、意図的な空白時間を作ってみてください。その小さな工夫が生活リズムを変えていきます。 ※画像は生成AIで作成しています
