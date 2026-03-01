重さを残しすぎていない？2026春ショートボブの更新ポイント【毛先ライン編】
ショートボブがなんとなく重たく見える。シルエットは整っているはずなのに、どこか抜けきらないし今っぽくない。そんなとき、見直したいのは“毛先ライン”です。ショートボブは丸みで印象を整えるスタイルですが、実は仕上がりの鮮度を左右するのが毛先の設計。2026春は、止めすぎない毛先バランスがアカ抜けの鍵になります。
毛先を揃えすぎると動きが止まる
毛先を一直線に揃えると、まとまりは出ますが、毛先のラインが強く出すぎるもの。特に厚みを残しすぎるとシルエットが四角く見え、顔まわりに影が溜まりやすくなります。
今季は“揃える”よりも“流す”意識へ。毛先を完全に切り揃えるのではなく、わずかに動きを意識しましょう。
毛先の“削りすぎ”も古く見える原因に
一方で、軽くしようとして毛先を削りすぎるとスカスカした印象に。特に大人世代は毛量が減りやすいため、薄く見えやすくなります。ポイントは、厚みをゼロにしないこと。内側に適度な重さを残しつつ、表面だけに軽さをつくる設計が今っぽいバランスです。
“止める”か“抜く”かの微調整が更新ポイント
2026春のショートボブは、毛先を強く止めるのではなく、やや抜けをつくる仕上がりへ。ストレートでも、毛先がほんの少し散るだけで印象は変わります。
ショートボブは丸みだけ整っていても、毛先が重すぎれば今っぽさは出ません。毛先ラインをほんの数ミリ見直すだけで、同じ長さでも鮮度は大きく変わります。その微差の調整こそが、2026春の更新ポイントです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼シルエットで差がつく？2026春ショートボブの更新ポイント【丸みバランス編】