『timeleszファミリア』日曜昼にお引越し＆放送枠60分に拡大！ 初回放送は4.19に
毎週月曜24時29分から日本テレビ系で放送されているtimelesz初レギュラー冠番組『timeleszファミリア』が、4月から毎週日曜14時にお引っ越し。放送枠も60分に拡大し、関東ローカルでの放送となる。初回放送日は4月19日と決まった。
【写真】timelesz・猪俣周杜、“すごい怒ってた”佐藤勝利の印象が1年で変化「イジったらどんどん笑顔に」
同番組は、「timeleszが日本中とファミリアに！」をコンセプトに、timeleszが日本中の“生き様が面白い人”と出会い、学んで笑って、仲良くなって、日本中を盛り上げる大きな輪「ファミリア」を作っていくバラエティー番組。
timeleszが“生き様が面白い人”に本気で弟子入りしたり、そこで身につけた技を人前で披露したりと、とことん彼らが本気になって取り組む「ガチドキュメント企画」や、timeleszが応援団長となり、あるジャンルにかける人たちにスポットを当てたコンテスト「ファミリアカップ」を開催するなど、等身大の8人が日本中の“生き様が面白い人”と絆を紡ぎながら成長していく。
『timeleszファミリア』は、日本テレビ（関東ローカル）にて4月19日より毎週日曜14時放送。
【写真】timelesz・猪俣周杜、“すごい怒ってた”佐藤勝利の印象が1年で変化「イジったらどんどん笑顔に」
同番組は、「timeleszが日本中とファミリアに！」をコンセプトに、timeleszが日本中の“生き様が面白い人”と出会い、学んで笑って、仲良くなって、日本中を盛り上げる大きな輪「ファミリア」を作っていくバラエティー番組。
『timeleszファミリア』は、日本テレビ（関東ローカル）にて4月19日より毎週日曜14時放送。