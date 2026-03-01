「間食は絶対NG」と決めた結果…。40代女性がハマった“間食ゼロダイエット”の誤算
「間食さえやめれば痩せるはず」と信じていた都内在住のKさん（50歳・パート勤務）。子育てが落ち着き、自分の体型と向き合おうと決意。まず取り組んだのは“間食ゼロ”でした。それまで習慣になっていた午後のクッキーやチョコレートを完全にカット。最初の２週間は順調で、体重もわずかに減少。「やっぱり間食が原因だった」と手応えを感じていたといいます。ところが始めて１か月ほど経った頃から体重減少は停滞。むしろ夕食後に強い空腹感が出るようになりました。
「ゼロ」にするほど、反動が強くなる
40代以降の体は、若い頃より血糖値の変動を受けやすくなります。間食を完全に断つと、昼食から夕食までの時間が長く空くことになり、結果的にエネルギー不足を引き起こすことも。夕食時に強い食欲が出たり、夜遅くに何かを食べたくなるのは意志の弱さではなく、体が不足分を取り戻そうとする自然な反応です。
「間食＝悪」とは限らない
問題は“何を、どれだけ、どのタイミングで”食べるかということ。例えば、午後にタンパク質やナッツ、ヨーグルトなどを少量摂ることで、夕食時のドカ食いを防ぎやすくなります。血糖値の急上昇を抑え、体を安定させる効果も期待できます。
「間食をやめる」よりも「整える」。そのほうが体には負担が少なく、結果も出やすいのです。
大人世代こそ“極端な方法”を手放すべき
40代・50代のダイエットで失敗しやすいのは、「全部やめる」「完全に断つ」といった極端な方法。体は常にバランスを取ろうとします。無理に削れば、どこかで跳ね返る。だからこそ、適度に間食をすることが結果的にはダイエットの支えになることもあるのです。
もし「間食は悪」と思い込んでいるなら、その前提を一度見直してみてください。ゼロにするより、整える。その視点が、大人世代のダイエットを安定させる鍵となるでしょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※プライバシーに配慮して、画像は生成AIで作成しています
