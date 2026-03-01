【生年月日占い】あなたの生年月日から導かれる《2026年3月の運勢》
あっという間に桜の季節を迎えます。節目を迎えてライフスタイルが変化する方も多いのではないでしょうか。期待や不安、別れや出会いなど様々な感情が交錯するときでもありますね。すべては人生の１ページ。今を楽しんでください。それでは、あなたの生年月日から導かれる《2026年3月の運勢》を「YUKI's風水」の野口由起子がお届けします。
🌼あなたの生年月日から導かれる“タイプ”を判別する方法
Lacmoi（ラックモア）
運気は追い風の吹いているとき。追い風にのってどんどん成長していってください。一人で抱え込まずに率直に困っていることや悩みをアウトプットしたり共有していくことで素敵なアイディアに導かれていくことでしょう。
Slivenue（スリヴェニュー）
年運は停滞しているため受け身の姿勢を意識していきましょう。新しいことを始めたり環境を変えることは控えたほうがよいでしょう。とにかく現状維持のとき。肩の力を抜いてただ周りの流れに身を任せてみてください。
Salasvan（サラスヴァン）
運気は停滞しているため本格的始動は4月となります。いまのうちに整理整頓・断捨離をして準備をしておいてください。今の自分に合わないものや使わないもの古い価値観のものは思いきって手放してしまいましょう。
Bloomie（ブルーミー）
一年の中で一番運気の弱いとき。無理はしないでゆっくりする時間を優先してください。自分を癒すことにフォーカスするとよいでしょう。この時間はのちに力を発揮するためにとても大切な時間です。振り回されずに休みましょう。
Ganarbien（ガナービアン）
運気は停滞して現状維持のとき。自分の思い通りといかなくても焦らず急がず良しとしましょう。本格的な幕開けは6月です。確実に運気は動き出しますので先のことを心配しないでただ現状を受け止めてみてください。
Palansophie（パランソフィー）
自分時間を楽しみましょう。自分自身を喜ばせることをしてみてください。受け身の運気のため、人とのコミュケーションの際にはあなたのこだわりや意見を押し付けないほうがうまくいくときです。控えめがよさそうです。
Aulavignon（オーラヴィニョン）
年運は弱いときのためお金に関することは特に気をつけたいとき。今あるものを守ることに集中してください。お金を運用することや増やすことに期待することは控えたほうがよさそうです。お金の貸し借りもNGです。
Parvie（パルヴィー）
3月は再会運のあるときです。懐かしい方や昔お世話になった人に連絡をとってみたり久ぶりにご挨拶してみるのもよいでしょう。意外な共通点があったり実は行動範囲が近かったりと再びのご縁がつながりそうです。
Surlouis（サールイ）
気持ちが浮つきがちな運気のとき。言動には気をつけて周りの空気を読んでみてください。迷うことや悩むことがあっても４月には停滞している運気が動き出すため、決めたり行動したりするのは4月を待つのがよいでしょう。
Devality（ディヴァリティ）
一年の中で一番運気の強いとき。あなたの願いが叶いやすいときです。躊躇せずに思い切ってやりたいことに挑戦してください。行動あるのみ。多少無理をしてでも実行することで達成へのサポートがあることでしょう。
Deviage（デヴィアージュ）
運気は停滞して弱いとき。今決断したり動いたりすることは得策ではありません。4月は絶好調のときを迎えるため、飛躍のためにしっかりエネルギーチャージしておいてください。すべては4月を待ちましょう。
Hanuexy（ハヌークシィ）
年運は停滞して現状維持のため、今決断したり動いたりするときではありません。新しいことも、学ぶこと以外は控えたほうがよいでしょう。学ぶときと決めて将来につながる資格の勉強などに打ち込むとよいでしょう。
あなたの運勢はいかがでしたか？ 年運だけではなく、毎月のバイオリズムを意識することであなたらしく輝けます。人生は変化の連続。恐れずに勇気をもって変化を楽しみましょう。＜占い：「YUKI's風水」野口由起子＞ ※top画像は生成AIで作成しています