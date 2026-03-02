TVerアワード発表！ 大賞に『じゃあつく』『水ダウ』『名探偵コナン』
民放公式テレビ配信サービス・TVer（ティーバー）から「TVerアワード2025」が発表され、ドラマ大賞は『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBSテレビ）、バラエティ大賞は『水曜日のダウンタウン』（TBSテレビ）、アニメ大賞は『名探偵コナン』（読売テレビ）が受賞した。
【写真】「TVerアワード」大賞『じゃあつく』『水ダウ』『名探偵コナン』に届いた声！
「TVerアワード」は、多くのユーザーに愛され、TVerの発展に寄与した番組を称える目的で2021年3月に設立された。前年1月1日から12月31日の間にTVerで配信されたすべての番組を対象に、年間を通じた総再生数を基準として各部門の番組を表彰し、毎年3月に発表している。
ドラマ大賞の『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、完璧だった恋人生活に終止符を打った男女2人の再生ロマンスコメディー。竹内涼真演じる海老原勝男のなぜか憎めない “昭和男”ぶりも話題となった。
バラエティ大賞の『水曜日のダウンタウン』は、5年連続の受賞。2025年12月17日に配信された「名探偵津田」はSNSでも話題となり、配信開始後6日間で436万再生を超え、TVerでこれまでに配信されたすべてのバラエティー番組における配信開始後8日間再生数として、歴代最高記録を更新した。さらに番組累計再生数がTVer初となる3億を突破した。
アニメ大賞の『名探偵コナン』は2年連続受賞。TVerにおいてアニメ番組での総再生数が1位となった。
その他の受賞番組は以下の通り。
部門賞
ドラマ優秀賞 『良いこと悪いこと』（日本テレビ）
ドラマ優秀賞 『御上先生』（TBSテレビ）
深夜ドラマ賞 『夫よ、死んでくれないか』（テレ東）
名作ドラマ賞 『ミステリと言う勿れ』（フジテレビ）
バラエティ優秀賞深夜バラエティ賞 『アメトーーク！』（テレビ朝日）
バラエティ優秀賞 『上田と女が吠える夜』（日本テレビ）
新バラエティ番組賞 『タイムレスマン』（フジテレビ）
関西バラエティ賞 『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（カンテレ）
関西・深夜バラエティ賞 『かまいたちの知らんけど』（MBS毎日放送）
帯バラエティ番組賞 『ラヴィット！』（TBSテレビ）
リアルタイム配信バラエティ番組賞 『それSnow Manにやらせて下さい』（TBSテレビ）
リアルタイム配信エピソード賞 『M-1グランプリ 2025』（ABCテレビ）
アニメ優秀賞アニメエピソード賞 『ワンピース』（フジテレビ）
アニメ優秀賞クールアニメ賞 『薬屋のひとりごと』（日本テレビ）
また、2025年10月26日にTVerが10周年を迎えたことを記念して、「10周年記念賞」が新設された。受賞番組は後日発表される。
