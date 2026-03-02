◆静岡県ヤングサッカーフェスティバル▽Ｕ―１７男子の部 静岡県ユース選抜１―０日本高校選抜（１日、草薙陸上競技場）

静岡県ヤングサッカーフェスティバルが１日、開催され、Ｕ―１７男子の部で静岡県ユース選抜が日本高校選抜を１―０で破った。前半１８分、ＭＦ西岡健斗（磐田Ｕ―１８）がミドルシュートを決めて先制。終盤のピンチを全員が体を張って守り、２０１９年以来７年ぶりの金星を挙げた。

静岡県ユース選抜が１点を守り抜いた。後半ラスト１０分を切り、日本高校選抜が猛攻。それでもＣＫやロングスローをＤＦ陣がゴール前ではね返す。試合終了の笛にイレブンは笑顔でハイタッチ。「最後はきつかったけれど、選手が粘って頑張ってくれました」と鈴木啓史監督（４８、三島北高教）も金星を喜んだ。

前線から激しくプレスをかけ、球際で負けない。杉山琥二郎（清水ユース）と西岡のダブルボランチが中盤を引き締める。そして前半１８分、杉山のパスから西岡が先制弾。仲間に囲まれて「少しダフッた分、ＧＫの前でうまくバウンドしてくれた」と喜んだ。

その後もＦＷ遠藤壮大（富士市立高）やＭＦ奥田悠真（磐田Ｕ―１８）がゴールに迫ると、守ってはＧＫ内田康楠（清水ユース）が好セーブを連発。全員で集まっての練習は２月２８日の１日だけだったが、「ＤＦ陣との連係もバッチリでした。相手は高校生のトップ。気持ちが入っていました」と内田は声を弾ませた。

これで県選抜は解散。監督は「それぞれのチームで頑張ってほしい」とエールを送った。４月からはプレミアリーグに臨む西岡は「全国のうまい選手と戦って自分の力を証明したい」と闘志を燃やした。（里見 祐司）