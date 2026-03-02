Ｊ２藤枝はＪ２いわきとの今季初となるアウェー戦を２―１で勝利し、２勝目を挙げた。前半１１分、ＭＦ菊井悠介（２６）が先制ゴール。同３０分に同点に追いつかれるも、後半２９分、明大から今季加入したＦＷ真鍋隼虎（２２）がプロ初ゴールとなる決勝点を挙げた。今季初スタメンで、国士舘大から加入したＭＦ近藤優成（２２）も全得点に絡み、今春大学卒業予定のルーキー２人が勝利を引き寄せた。

真鍋が右足を一閃し、勝ち点３をもぎ取った。後半２９分、近藤のロングスローからヘディングでつながれたボールを思い切り蹴り込んだ次の瞬間、歓喜の時が訪れた。右ＣＫ付近で両手を広げて待っていた仲間の胸へと飛び込むと、次々とチームメートが覆いかぶさった。「チャンスをもらいながら結果を出せず、悔しい思いをしてきた。本当にやっと点を取れた」とルーキーは安堵（あんど）の表情を浮かべた。

タフさと得点感覚を買われ、第２節の松本戦（２月１４日、２〇０）から３戦連続でワントップとして先発。結果を残せなかった中、この日放った唯一のシュートが勝利につながった。試合までの練習で、ロングスローからのこぼれ球を狙い続けてきた成果を形にした。

槙野監督は若手育成を強く意識。この日は立正大から加入したＭＦ中村優斗（２２）を含む大学から新加入の３選手が先発し、途中から関大出身のＭＦ三木仁太（２２）もピッチに立った。「“大卒”が堂々とプレーしてくれたことを非常にうれしく思う」と目を細める。続けて「昨年までプレータイムを確保できなかった選手を輝かせてあげたい」とチーム全体の底上げへの自信を見せた。

この日の先制点は、近藤のシュートが左ポストに当たり、はね返りをＭＦ菊井悠介（２６）が決めたもの。決勝点の起点となったロングスローを含め、初先発で期待に応えた近藤は「監督は若手とか関係なく、いい選手を使ってくれる。本当にうれしい」と感謝した。

次戦は磐田との静岡ダービーだ。「１点取っただけ。積み重ねていかないといけない」と真鍋。期待の新人が大一番で再び輝きを放つ。（伊藤 明日香）