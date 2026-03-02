ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２日、総合司会を務める「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）を休んだ。

番組では佐々木舞音アナが「安住アナウンサーですが今週は元々予定していた冬休みのためお休みです。週末は体調不良で番組をお休みしていましたが、徐々に回復しているという連絡もきております」と伝え、画面を通し両手を振りながら「寝てますか？起きていますか？」と安住アナへ声をかけた。

安住アナは２月２８日放送の司会を務めるＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」（土曜・午後１０時）で番組を欠席した。体調不良が理由だという。代役は同局の日比麻音子アナウンサーが務めた。

「ニュースキャスター」では、番組の冒頭でともに司会を務める三谷幸喜氏が「ご覧の通り今日、安住さんお休みでございます。体調不良ということで。まあ働きすぎだよね」と報告していた。

また１日にも、パーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜・午前１０時）を休んだ。アシスタントでフリーアナウンサーの中澤有美子アナが「年末年始からミラノ・コルティナ五輪、そして各地、新潟などへの出張…ホントにホントにお忙しかったですし、ゆっくり休んでいただきたいと思います」と願っていた。