俳優の柄本佑（39）が主演する映画「木挽町のあだ討ち」（監督源孝志）が先月27日の初日から好調な滑り出しを見せている。

永井紗耶子さん（49）の同名小説が原作。芝居小屋「森田座」で起きたあだ討ち事件の真相に迫る田舎侍を柄本が演じた。本紙の取材に「職人が集う太秦だからこそ撮れた作品」と職人への敬意と映画愛をにじませた。

今作の撮影のため、東映京都撮影所内に300人を収容する芝居小屋を設置。客が座る平土間や桟敷、花道はもちろん、舞台袖など細部まで再現され「どの角度からでも撮影できるよう、裏もしっかり作られていた。どんなリクエストにも“わしらの仕事じゃ”と応えてくれた」と感謝した。映画に関わる人間が、その“技”を持ち寄って生まれ「作品に出てくる人たちが“技”を出し合い、あだ討ちを成し遂げる姿は、この作品に通じるところがある」と思いを込めた。

自身が初めて東映の撮影所を訪れたのは17歳の時。「今回の撮影で東映の現場が活気づいた感じがありました。仕事に誇りを持つ人たちの仲間入りができてうれしかった。松竹も東映も、職人が集う撮影所が元気なのが一番！」と熱い思いを明かした。