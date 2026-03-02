『M-1グランプリ2025』のTVerリアルタイム配信、過去最多約130万人記録 「TVerアワード」受賞にたくろう喜び【コメントあり】
ABCテレビは2日、2025年12月21日に放送された『M-1グランプリ2025』決勝戦が配信サービス「TVer」で「TVerアワード2025 リアルタイム配信エピソード賞」を受賞したと発表した。
リアルタイム配信では、視聴人数が約130万人、最大同時接続数が約45万台を記録した。2022年4月にTVerがリアルタイム配信サービスを開始して以来、民放全局・全ジャンルの番組の中で過去最多の視聴人数となる。これまでは最多であった『M-1グランプリ2024』の記録を塗り替えた。
前年の『M-1グランプリ2024』が記録した約115万人からさらに大きく数字を伸ばし、スポーツやドラマなどを含む全番組の中で、2年連続の1位という快挙を達成した。（※TVer DATA MARKETING調べ）。
なお、今回の受賞を記念し、TVerで『M-1グランプリ2025』の「決勝戦」「敗者復活戦」「アナザーストーリー」を期間限定でアーカイブ配信する。
■「M-1グランプリ2025」 21代王者たくろう（赤木裕 きむらバンド）コメント
――優勝された『M-1グランプリ2025』が、見事TVerアワード受賞となりました。今のお気持ちをお聞かせください。
きむら：これだけ多くの方に見ていただけたというのは、めちゃくちゃ嬉しいことですよね。
赤木：改めて『M-1』という大会の影響力の大きさを実感しています。「M-1グランプリ」さまさまと言いますか、その凄さをまざまざと感じていますね。
きむら：優勝して何もかも変わりましたから。
赤木：（感慨深く）『M-1』ですよ・・・。
――普段からTVerはご覧になりますか？
きむら：もちろんです！TVer無しでは無理だと思います。
赤木：今の時代、TVer無しでは無理ですよね。
きむら：僕は特に『探偵！ナイトスクープ』をよく見ています。同期のカベポスター・永見やバッテリィズ・エース（※共に探偵として出演中）に、TVerで見た感想を伝えたりもしています。どうしてもリアルタイムで視聴できない時があるので、見逃し配信のおかげで仕事終わりの夜や、移動中の朝など好きな時に視聴できるのが本当にありがたいですね。
赤木：僕は食事の時間が不規則なのですが、いつでも見たい番組をすぐに楽しめるのがTVer。ありがたいですね。
――TVerユーザーをはじめ、皆様に向けてメッセージをお願いします。
きむら：「まず何を見ようかな」と迷った時でも、ランキングから気になる番組を選べますし、何よりいつでもどこでも気軽に楽しめる。見ないと損だと思います！
赤木：TVerはもう生活に欠かせない存在ですよね。最近は家で録画することも少なくなりました。まさにテレビの在り方を完全に変えた「テレビ界の革命児」！これからもテレビ界をリードしていってください！
きむら：誰なんですか！？あなたは。（笑）
赤木：（笑）これからもテレビ界を変革していってください!!
■『M-1グランプリ2025』 「決勝戦」「敗者復活戦」「アナザーストーリー」 TVerアーカイブ配信
配信期間：3月2日(月)午前5時〜3月31日(火)午後11時59分
