『M-1グランプリ2025』のTVerリアルタイム配信、過去最多約130万人記録 「TVerアワード」受賞にたくろう喜び【コメントあり】

『M-1グランプリ2025』のTVerリアルタイム配信、過去最多約130万人記録 「TVerアワード」受賞にたくろう喜び【コメントあり】