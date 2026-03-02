坂本花織は「勝てた」 金メダルまでの1.89差が埋まらなかったワケを露メディアが徹底分析「リウとの違いは明らか。サカモトは真逆だった」
ミラノ・コルティナ冬季五輪で銀メダルに終わり、悔し涙を流した坂本(C)Getty Images
表彰台の頂との差は1.89しかなかった。今冬に開催されたミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングルで、銀メダルとなった坂本花織だ。
【写真】なんて美しい瞬間！世界に配信されたアリサ・リウと中井亜美の抱擁シーン
今季限りでの現役引退を表明し、この五輪を「ラストダンスの舞台」と位置付けて挑んでいた24歳のクオリティは決して悪くはなかった。真価が問われたフリーでは、冒頭のダブルアクセルをダイナミックに決めると、そこからの3回転フリップ、3回転ルッツ―2回転トーループも危なげなく成功。最初から最後まで安定感のある滑りを見せ続けた。
ただ、金メダルを手にしたアリサ・リウ（米国）も凄まじかった。「自由だった」と評された20歳のパフォーマンスは、素人目にも伸びやかさを感じさせ、ルッツートーループの連続3回転など大技を矢継ぎ早に成功させる滑りは大衆を虜にする魅力が詰まっていた。
それでも合計点の差は冒頭の値しかなかった。だからこそ、坂本はメダル確定後に人目をはばからずに涙し、「相当悔しい」と本音を隠そうとしなかったのだろう。
では、世界は両者の差をどこに見ていたのか。フィギュア大国ロシアの日刊紙『Gazeta』は、「アリサ・リウのオリンピックでの勝利は正当なものか？」と銘打った記事内で、最終盤までメダル争いを繰り広げたライバルとの比較を展開。坂本について「開幕前から明らかな優勝候補。つまり金メダル獲得の最有力候補と考えられていた」と下馬評を紹介した上で、次のように分析した。
「サカモトはフリーでコンビネーションの細かな失敗さえなければ、間違いなく優勝すべき内容を見せていた。実際、リウとの差は2点未満。しかも、演技構成点はサカモトには及んでいなかった。たとえシングルジャンプだろうと、より多くのジャンプに成功していれば、日本のエースは勝っていた可能性は非常に高かった」
その上で同紙は団体戦から過密日程の消化を余儀なくされた坂本が「精神的にも肉体的にも激しく消耗していたと見る必要がある」と断言。「彼女は計4つのプログラムを滑らなければならず、それが彼女のエネルギーと感情の両方を消耗させた。そんな条件でクリーンな演技を完成させるのは困難だ」とリウに対してマイナスなアドバンテージを抱えていたと指摘している。
「たしかにマリニンと比較すれば、外野のプレッシャーは少なかった。とはいえ、サカモトが周囲の期待によってどれほどのプレッシャーを受けていたかは想像に難くない。彼女が『優勝候補だったから負けた』と断言はし難い。しかし、リウとの心理的な違いは明らかだった。
演技前のリウは決して緊張しているようには見えず、ただ心の底から競技を楽しみ、観客を楽しませたいと思っていたかのようだった。一方、サカモトは真逆だった。普段は自信家である彼女も、プログラムに臨む表情は、いずれも極度の緊張状態を如実に物語っていた」
五輪という檜舞台を楽しめたか否か。運命を分けたのは、技術面以上に精神面だったのかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]